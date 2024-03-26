Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Троих туристов всю ночь искали в горах Алматы

Опубликовано:

Канатная дорога на Шымбулаке
Иллюстративное фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

Вчера, 25 марта, трое туристов отправились в горы и заблудились. Они успели позвонить близким и попросить о помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, утром 25 марта двое молодых парней и одна девушка ушли в горы по маршруту Проходное - ущелье Жусалы - БАО.

В этот же день в 14:30 один из туристов позвонил своему брату, который проживает в Актау, и успел сказать, что они не дошли до источников "Алма-Арасан", сменили маршрут в другую сторону. После этого связь с ними пропала.

26 марта в 00:10 на помощь вызвали спасателей РОСО МЧС.

"Всю ночь велись поиски туристов. В 9:40 спасатели РОСО нашли пострадавших в ущелье "Проходное", в медицинской помощи люди не нуждались", - рассказали в МЧС.

Напомним, накануне в горах Алматы также заблудились двое молодых людей. Они сами вызвали спасателей. В итоге одному из парней понадобилась медицинская помощь.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073312-troih-turistov-vsyu-noch-iskali-v-gorah-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.