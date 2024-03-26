Троих туристов всю ночь искали в горах Алматы

Вчера, 25 марта, трое туристов отправились в горы и заблудились. Они успели позвонить близким и попросить о помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, утром 25 марта двое молодых парней и одна девушка ушли в горы по маршруту Проходное - ущелье Жусалы - БАО.

В этот же день в 14:30 один из туристов позвонил своему брату, который проживает в Актау, и успел сказать, что они не дошли до источников "Алма-Арасан", сменили маршрут в другую сторону. После этого связь с ними пропала.

26 марта в 00:10 на помощь вызвали спасателей РОСО МЧС.

"Всю ночь велись поиски туристов. В 9:40 спасатели РОСО нашли пострадавших в ущелье "Проходное", в медицинской помощи люди не нуждались", - рассказали в МЧС.

Напомним, накануне в горах Алматы также заблудились двое молодых людей. Они сами вызвали спасателей. В итоге одному из парней понадобилась медицинская помощь.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).