Троих туристов всю ночь искали в горах Алматы
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Вчера, 25 марта, трое туристов отправились в горы и заблудились. Они успели позвонить близким и попросить о помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, утром 25 марта двое молодых парней и одна девушка ушли в горы по маршруту Проходное - ущелье Жусалы - БАО.
В этот же день в 14:30 один из туристов позвонил своему брату, который проживает в Актау, и успел сказать, что они не дошли до источников "Алма-Арасан", сменили маршрут в другую сторону. После этого связь с ними пропала.
26 марта в 00:10 на помощь вызвали спасателей РОСО МЧС.
"Всю ночь велись поиски туристов. В 9:40 спасатели РОСО нашли пострадавших в ущелье "Проходное", в медицинской помощи люди не нуждались", - рассказали в МЧС.
Напомним, накануне в горах Алматы также заблудились двое молодых людей. Они сами вызвали спасателей. В итоге одному из парней понадобилась медицинская помощь.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073312-troih-turistov-vsyu-noch-iskali-v-gorah-almaty/