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Эзотерика

Стало известно, сколько этнических казахов вернулись в республику с начала года

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Девушка катит за собой чемодан
Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

За январь и февраль 2024 года в Казахстан вернулись 2,8 тысячи этнических казахов - они получили статус кандасов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения.

Так, по состоянию на 1 марта 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 2 800 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 131,1 тыс. этнических казахов.

По данным ведомства, прибывшие кандасы являются выходцами из:

  • КНР – 49,6%;
  • Узбекистана – 31,9%;
  • Туркменистана – 6,8%;
  • Монголии – 6,5%;
  • России – 3,9%;
  • других стран – 1,3%.

По состоянию на 1 марта 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7%, несовершеннолетние – 31,9% и пенсионеры – 9,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,9% имеют высшее образование, 21,3% – среднее специальное образование, 55,3% – общее среднее образование и 6,5% – не имеют образования.

"Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человека. По состоянию на 1 марта 2024 года в регионы расселения переселено 607 кандасов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 144 кандасам. В частности, 143 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Также для поддержания заинтересованности этнических казахов в возвращении на историческую родину был внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", кандас – это этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом "О миграции населения".

До введения в 2020 году понятия кандас вернувшихся на историческую родину этнических казахов называли оралманами.

Напомним, в декабре 2022 года экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова сообщила о пересмотре механизма приема кандасов. А в январе прошлого года региональная квота приема кандасов и переселенцев была увеличена более чем на полтысячи человек.

Также в августе 2023 года сообщалось о новом алгоритме расселения кандасов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073258-pochti-3-tysyachi-etnicheskih-kazahov-vernulis-v-respubliku-s-nachala-goda/

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