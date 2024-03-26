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Несколько десятков человек наказали за "Кокпар" в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

"Кокпар" в Алматинской области
"Кокпар" в Алматинской области. Кадр из фото: instagram.com/kris_p_issyk

В Алматинской области установили и наказали организатора и участников игры "Кокпар" - всадники играли прямо на проезжей части, передает телеканал "Астана".

Как сообщили журналистам в областном департаменте полиции, кадры, возмутившие Казнет, были сделаны в Талгарском районе. На видео можно разглядеть, что национальная игра парализовала движение на одной из дорог.

"24 марта 2024 года выявлена группа всадников нарушают общественный порядок в Талгарском районе. По указанному факту в УП Енбекшиказахского района были доставлены шесть человек", - сообщили в полиции. 

На всех задержанных собран административный материал по факту создания препятствия для движения транспортных средств.

Полиция также установила организатора соревнования, им оказался 55-летний уроженец Алматинской области. В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение порядка организации и проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

"Сотрудниками полиции установлены около двадцати человек, участвовавших в игре, все указанные лица будут привлечены к административной ответственности в рамках действующего законодательства", - добавили в ДП.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, согласно статье 614 Кодекса РК об административных правонарушениях, умышленное создание препятствий для движения транспортных средств влечет штраф на физических лиц в размере 3 МРП (11 тыс. тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (36 тыс. тенге).

А согласно статье 488-1 КоАП РК, нарушение порядка организации проведения спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий в виде непредоставления или несвоевременного предоставления местным исполнительным органам информации, предусмотренной законодательством о культуре и о физической культуре и спорте, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 тыс. тенге), на юридических лиц – в размере 50 МРП (184 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073108-neskolko-desyatkov-chelovek-nakazali-za-kokpar-v-almatinskoy-oblasti-video/

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