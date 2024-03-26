Две автодороги затопило на западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области в понедельник, 25 марта, из-за обильного снеготаяния затопило две автодороги. О ситуации рассказали в ДЧС, передает издание "Мой город".

По данным областного департамента по ЧС, произошел перелив талых вод на участках двух грунтовых автодорог районного значения.

В Акжайыкском районе подтопило участок на седьмом километре автодороги районного значения "Жубан-Сайкудук".

"На месте имеются 3 водопропускные трубы по 1000 мм, 1 водопропускная труба была дополнительно установлена согласно плану инженерных работ в 2023 году.

Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет", - цитирует издание сообщение ДЧС.

Отмечается, что участок огражден световой лентой и дорожными знаками. Водители могут объехать его по объездной дороге Имеется объездная дорога.

В Жанибекском районе произошел перелив на трех низменных участках грунтовой автодороги районного значения "Жанибек-Таловка-Малый Узень":

в районе 92 км автодороги (на 1-м км подъездной а/д) к селу Борсы;

на 103 км автодороги;

в районе 104 км автодороги (на 1-м км подъездной а/д) к селу Жаксыбай.

Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет. Движение автотранспорта не нарушено. Данный участок огражден световой лентой и дорожными знаками, добавили в ДЧС.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на местах организованы дежурства.