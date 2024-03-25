Двое туристов заблудились в горах Алматы

Двое парней 19 лет заблудились в горах Алматы и обратились за помощью к спасателям. Их удалось найти живыми, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, 4 сотрудника и 1 кинологический расчет направились в Медеуский район к большому Алматинскому ущелью.

"Видео о своем местонахождении двое парней 19 лет предоставили дежурному ДЧС. Спасатели последовали на место поисков", - рассказали в министерстве.

В итоге спасателям понадобилось меньше часа, чтобы найти заблудившихся туристов.

"По прибытии спасатели выяснили, что один из молодых мужчин ушиб ногу. Была оказана первая медицинская помощь. На место вызвали сотрудников скорой помощи", - проинформировали в МЧС.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).