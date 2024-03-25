Школу затопило талыми водами в Кокшетау (видео)
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Жители Кокшетау сняли на видео коридоры и кабинеты школы, залитые талыми водами. Ситуацию прокомментировали в областном департаменте по ЧС, передает NUR.KZ.
Видеоролик опубликовала Instagram-страница sinegor.kz.
По данным авторов поста, в Кокшетау в микрорайоне "Бирлик" затопило среднюю школу №22.
"Вот такие последствия таяния снега. Хорошо, что у школьников каникулы", - говорится в подписи к посту.
В комментариях департамент по ЧС Акмолинской области прокомментировал ситуацию. Отмечается, что воду из подвала школы уже откачали.
"Причина подтопления - отсутствие герметичности отверстий для проходящих внутрь электрокоммуникаций. На данный момент поступление воды в подвальное помещение прекращено", - говорится в сообщении департамента.
Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области талые воды с гор приблизились к селу Жаналык. На месте круглосуточно работают службы, чтобы не допустить подтопления домов.
В начале весны из-за обильного дождя в Шымкенте затопило улицы, дворы и частный дом.
А в Караганде жители частного сектора жаловались, что с потеплением их дома начало топить талыми водами. Люди были вынуждены искать другое жилье.
Как действовать во время паводков?
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.
Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.
В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!", - отмечают в МЧС РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072928-shkolu-zatopilo-talymi-vodami-v-kokshetau-video/