Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

На понедельник, 25 марта, в Астане и ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Преимущественно, в связи с возможным туманом и гололедом, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ночью и утром 25 марта ожидается туман.

Ночью и утром на севере и востоке Атырауской области тоже может быть туман.

25 марта ночью и утром на востоке и в центре области Ұлытау синоптики прогнозируют туман.

На юге и востоке Карагандинской области тоже ожидается туман.

25 марта ночью и утром на западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области может туман. Ветер днем на северо-востоке, в центре региона, порывы 15-20 м/с.

В понедельник ночью и утром на юге и востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют гололед. На юге, западе и в центре региона ожидается туман. Ветер ночью и утром на севере, востоке, западе области, порывы 15-20 м/с.

25 марта на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер днем в центре региона 15-20 м/с.

В понедельник ночью на севере и востоке Северо-Казахстанской области могут быть небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На юге региона ожидается туман. Ветер ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем на востоке области, порывы 15-20 м/с.

25 марта ночью на юге Костанайской области ожидается гололед. На западе, юге региона - туман. Ветер ночью на северо-востоке области, порывы 15-20 м/с.

В понедельник ночью и утром на западе, севере и в центре Актюбинской области возможен туман.

25 марта на севере, юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.