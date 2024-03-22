Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильных осадков

Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана в субботу, 23 марта. Граждан предупредили о сильных осадках, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.

23 марта ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируют осадки, в горах - сильные осадки (преимущественно дождь), туман

23-25 марта на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке Западно-Казахстанской области пообещали туман.

Предстоящей ночью и утром на юге, в горных районах области Жетісу временами возможен туман. Ветер восточный на северо-востоке, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

23 марта ночью на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман.

Ночью на юге области Абай тоже ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман.

В субботу в центре, на севере Кызылординской области будет туман.

Завтра на севере, юге, в центре Мангистауской области тоже ожидается туман. А еще ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

23-24 марта на юге, севере, востоке Атырауской области прогнозируют туман.

В субботу на востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

На востоке области Ұлытау ночью и утром тоже ожидается туман.

Еще туман пообещали завтра ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области.