Отказали ноги: семья заблудилась в степи в Карагандинской области

Семью из трех человек выручили спасатели в Карагандинской области - они заблудились в степи, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Поиски семьи из трех человек проводили спасатели в поселке Шахан в Карагандинской области.

Как оказалось, граждане шли домой по степному массиву в трех км от населенного пункта и заблудились. Кроме того, у мужчины отказали ноги.

Поисковой группой ДЧС заблудившиеся граждане были найдены и переданы карете скорой медицинской помощи.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.