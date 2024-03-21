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Токаев отреагировал на кончину писателя Медеу Сарсеке

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Медеу Сарсеке
Медеу Сарсеке. Фото: https://t.me/madenietaqparat

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке.

"Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Накануне в Телеграм-канале Министерства культуры и информации РК сообщили, что Медеу Сарсеке – выдающийся писатель, журналист, драматург, обладатель ордена "Құрмет", скончался.

Он родился 2 января 1936 года в селе Кайнар (Абралинский район области Абай). 

За годы жизни Медеу Сарсеке опубликовал ряд научно-фантастических повестей и эссе на казахском языке: "Необыкновенный луч" ("Ғажайып Сәуле"), "Тень невидимки" ("Көрінбестің көлеңкесі"), "Седьмая волна" ("Жетінші Толқын") и другие.

Также был автором романов в жанре документальной прозы "Жарылыс" ("Взрыв") и "Көмбе" ("Клад"), написал документально-художественные биографии "Сатпаев", "Евней Букетов", "Е. Бекмаханов". Широкую известность получила драма "История Шынгыса" («Шыңғыс хикаясы»).

Книги писателя об академике Каныше Сатбаеве "Планета Сатпаева" и "Через тернии" были растиражированы в 112 странах.

Он был членом Союза писателей Казахстана. Более 30-ти лет работал ответственным секретарем Семипалатинского межобластного отделения Союза писателей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071803-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-rodnym-pisatelya-medeu-sarseke/

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