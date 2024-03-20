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Эзотерика

Мужчина был безмерно рад видеть полицейских в степи области Жетісу (видео)

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Мужчина пасет скот в степи
Пастух в степи. Иллюстративное фото: DANNY HU / Getty Images

Житель Коксуского района заблудился в степи, когда вышел на выпас скота. Он был очень рад увидеть стражей порядка, которые отправились на его поиски, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Коксуский районный отдел полиции с заявлением о пропаже отца обратился местный житель.

Оказалось, что мужчина вышел на выпас скота, но домой так и не вернулся.

При проведении поисковых мероприятий пропавшего нашли целым и невредимым в степи вблизи соседнего поселка.

"Оказалось, что мужчина заблудился и был безмерно рад, что его обнаружили полицейские", - сообщили в ДП региона.

Сын пропавшего поблагодарил стражей порядка за возвращение отца.

"Выражаю огромную благодарность за возвращение моего отца домой. Желаю полицейским всех благ и удачи на службе", - сказал мужчина.

А 62-летний житель Рудного, поссорившись с женой, уехал из города в свой дачный дом, но по пути едва не замерз. Мужчину спасли полицейские и охранники. Они нашли замерзающего казахстанца у костра. Оказалось, что от холода у него отказали ноги.

В феврале в области Абай двое суток непрерывно искали пастуха. Одна из поисковых групп обнаружила мужчину в 30 километрах от своей зимовки. Он был дезориентирован из-за сильного бурана, но не пострадал.

В Павлодарской области полицейский спас мужчину, который, решив срезать путь, заблудился и замерзал в степи в морозную ночь. Правоохранитель на машине доставил потерявшегося в участковый пункт полиции, а после передал карете скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071524-muzhchina-byl-bezmerno-rad-videt-politseyskih-v-stepi-oblasti-zhetisu-video/

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