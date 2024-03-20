Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Пятерых иностранцев спасли на трассе в Костанайской области

Опубликовано:

Машина застряла в грязи
Авто. Иллюстративное фото: Анатолий Тушенцов/Getty Images

Пятерых граждан Таджикистана спасли на трассе спасатели Костанайской области - автомобиль, в котором ехали иностранцы, застрял в грязи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ведомстве, в 5 км от села Жалгызтал на территории Аркалыка силами ОСО ДЧС из застрявшего в грязевой массе микроавтобуса были доставлены в Аркалык пять граждан Таджикистана.

В медицинской помощи не нуждались. Размещены в пункте обогрева на базе колледжа, было организовано питание.

В спасательных работах были задействованы три человека личного состава и единица техники ОСО ДЧС.

Отметим, согласно прогнозам синоптиков "Казгидромет", в период с 20 по 25 марта 2024 года по Костанаю и Костанайской области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами. Это связано в резким потеплением - в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071146-pyateryh-inostrantsev-spasli-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.