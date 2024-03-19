Акима сельского округа в Костанайской области нашли мертвым во дворе дома

Скончался аким сельского округа в Узункольском районе Костанайской области. По информации СМИ, это был суицид, в полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

На официальном сайте акимата Узункольского района появилось сообщение с соболезнованиями в связи со смертью акима Пресногорьковского сельского округа Тастемыра Турсунбаева.

"В связи со скоропостижной смертью акима Пресногорьковского сельского округа Турсунбаева Тастемыра Буташовича акимат Узункольского района выражает глубокие соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

По информации ТоболИнфо, тело Турсунбаева нашли 19 марта во дворе дома. Как пишет информагентство, это был суицид.

В департаменте полиции Костанайской области информагентству рассказали, что по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома возбуждено уголовное дело.

"Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в рамках проводимого следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат", — прокомментировали в областном ДП.

Сообщается, что Тастемыр Турсунбаев родился в 1964 году в Костанайской области, по образованию был ветеринаром. Возглавлял Пресногорьковский сельский округ с 2015 по 2018 год. После перерыва в 2023 году снова занял этот пост.