Уволенному из-за судимости 35-летней давности чиновнику из Костаная не дали второго шанса

Сегодня в Костанае суд вынес решение по иску бывшего руководителя управления физкультуры и спорта Мурата Кинтонова к акиму Костанайской области, передает "ТоболИнфо".

Решение по резонансному делу вынесла судья Маншук Дюсупова.

"Суд решил удовлетворить частично иск Мурата Кинтонова к акиму Костанайской области. Отменить распоряжение главы региона от 4 декабря 2023 года о наложении дисциплинарного взыскания в отношении Кинтонова, в остальной части оставить все без удовлетворения. На решение суда может быть подана жалоба в апелляционную судебную коллегию Костанайского областного суда в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме", - зачитала решение Маншук Дюсупова.

На судебном заседании она отметила, что были выслушаны все стороны и изучены документы и доказательства.

"Кинтонов действительно скрыл сведения о судимости, несмотря на то, что она погашена. Он остается привлеченным к уголовной ответственности, поэтому должен был указать это в своей автобиографии. Восстановить на работе его невозможно, в законе четко указано, что с судимостью на госслужбе трудиться нельзя.

Но в то же время непредоставление сведений о судимости не может расцениваться как дисциплинарный проступок, поэтому не влечет за собой взыскания. Оно и было отменено. У Кинтонова много спортивных заслуг. Было много общественного мнения… Но что сделаешь, Закон выше!" - сказала Дюсупова.

Следует отметить, что Мурат Кинтонов присутствовал во время вынесения решения в режиме онлайн. Сообщается, что он не согласен с решением суда. Его представитель, адвокат Юрий Соколов, отметил, что будет обращаться в областной суд.

"Частично нас услышали! Дисциплинарки не было. Но мы воспользуемся своими правами и пойдем дальше. Будем готовить заявление в Конституционный суд. Хотим, чтобы противоречие норм было устранено. В одном пункте говорится, что с погашенной судимостью человек может работать на госслужбе, в другом - нет", - подытожил Соколов.

Напомним, в середине декабря 2023 года руководителя Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Мурата Кинтонова уволили из-за судимости, которую он получил в 17-летнем возрасте. Факт всплыл после того, как чиновник подал свою кандидатуру в акимы Федоровского района.

Спортивная общественность встала на сторону бывшего главы управления. Люди поделились опасениями, что увольнение Кинтонова ударит по развитию спорта в регионе и повлияет на финансирование спортсменов.

Сообщалось, что министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев во время визита в Костанайскую область заявил о профессионализме экс-главы управления физкультуры и спорта. Он отметил, что Кинтонов знает всю кухню изнутри, так как прошел все ступени от спортсмена до тренера и только после встал у руля.