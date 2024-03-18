Врач незаконно выписывал "Трамадол" на имя умершего человека в Риддере
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Проверка прокуратуры выявила нарушения правил обращения с психотропными веществами в Риддерской городской больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ВКО.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки в Риддерской городской больнице был выявлен факт нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами.
Речь идет о препарате "Трамадол", который включен в список психотропных веществ, подлежащих контролю в соответствии с постановлением правительства №240 от 20 марта 2023 года.
Реализация и отпуск таких препаратов осуществляется исключительно по рецепту врача для пациентов с онкологическими заболеваниями.
"В нарушение указанных требований врач-онколог городской больницы выписал наркотический препарат умершему онкобольному пациенту.
Препарат был выдан по рецепту другому лицу, страдающему от употребления психоактивных веществ", - говорится в сообщении прокуратуры.
Прокурором Риддерf за нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами начато досудебное расследование по ч.1 ст.303 УК РК.
Проводятся следственные действия.
Напомним, в январе правительство Казахстана обновило список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю. В него включены еще несколько препаратов.
Ознакомиться с полным списком запрещенных веществ можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070303-psihotropnye-lekarstva-vydavali-s-narusheniyami-v-bolnitse-riddera/