Врач незаконно выписывал "Трамадол" на имя умершего человека в Риддере

Проверка прокуратуры выявила нарушения правил обращения с психотропными веществами в Риддерской городской больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ВКО.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки в Риддерской городской больнице был выявлен факт нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами.

Речь идет о препарате "Трамадол", который включен в список психотропных веществ, подлежащих контролю в соответствии с постановлением правительства №240 от 20 марта 2023 года.

Реализация и отпуск таких препаратов осуществляется исключительно по рецепту врача для пациентов с онкологическими заболеваниями.

"В нарушение указанных требований врач-онколог городской больницы выписал наркотический препарат умершему онкобольному пациенту.

Препарат был выдан по рецепту другому лицу, страдающему от употребления психоактивных веществ", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурором Риддерf за нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами начато досудебное расследование по ч.1 ст.303 УК РК.

Проводятся следственные действия.

Напомним, в январе правительство Казахстана обновило список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю. В него включены еще несколько препаратов.

Ознакомиться с полным списком запрещенных веществ можно здесь.