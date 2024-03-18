Можно ли детям держать оразу, ответила глава Минздрава

Главу Минздрава в кулуарах мажилиса попросили высказаться, могут ли дети держать оразу, и не вредит ли это детскому здоровью, передает корреспондент NUR.KZ.

"Детский организм очень быстро растет, у него очень высокие энергозатраты и повышенный обмен веществ. Поэтому, конечно, ту энергию, которую он отдает, нужно своевременно восполнять.

Каждый родитель должен это понимать. Своевременное, качественное, сбалансированное питание имеет очень важное значение для здоровья ребенка и его развития.

Здесь, я думаю, все индивидуально, в зависимости от возраста. Если родитель позволяет это делать ребенку, то это решение родителя. Но до определенного возраста все-таки ребенок должен получать полноценный рацион", - заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Она добавила, что "до определенного возраста" - это до 16-17 лет, до полного формирования детского организма.

Напомним, в начале марта в преддверии священного месяца Рамазан Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь оразы по всем городам страны.

Как ранее сообщали в ДУМК, в соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта.

В ночь с 5 на 6 апреля пройдет священная ночь Предопределения.

Праздник Ораза айт в 2024 году пройдет 10 апреля.

Согласно информации на сайте ДУМК, Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман.

Слово "рамазан" в переводе с арабского означает "палящий зной", "сжигающий", "горячий", "жаркий".

В месяц Рамазан все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение этого месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.