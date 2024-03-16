10 автомобилей забрали у должников по алиментам в Астане
Опубликовано:
В Астане проводят рейдовые мероприятия "Должник" и задерживают автотранспортные средства владельцев, имеющих задолженность по алиментам, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент юстиции.
В ведомстве рассказали, что Департаментом юстиции Астаны совместно с Региональной палатой частных судебных исполнителей и департаментом полиции проводятся рейды с применением мер принудительного исполнения по исполнительным производствам о взыскании алиментов.
В ходе данного мероприятия за период с 4 марта по 14 марта были задержаны 10 автотранспортных средства должников, имеющих задолженность на общую сумму свыше 23 млн тенге.
"Частными судебными исполнителями будут проведены работы по оценке, выставлению на торги указанных автомобилей. По данному рейдовому мероприятию и в дальнейшем будут продолжены меры по взысканию с имущества должников", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что в Актюбинской области должник по алиментам выплатил 3,5 млн тенге, чтобы выехать за границу. Оказалось, что мужчине нужно было срочно к родителям в Азербайджан, однако у него был запрет на выезд из страны. Исполнительное производство в отношении него было возбуждено еще летом 2016 года. За эти годы отец скопил солидную сумму долга, а выплатил лишь недавно.
В Акмолинской области с мужчины взыскали сразу 65 млн тенге в качестве долга по алиментам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069460-10-avtomobiley-zabrali-u-dolzhnikov-po-alimentam-v-astane/