10 автомобилей забрали у должников по алиментам в Астане

В Астане проводят рейдовые мероприятия "Должник" и задерживают автотранспортные средства владельцев, имеющих задолженность по алиментам, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент юстиции.

В ведомстве рассказали, что Департаментом юстиции Астаны совместно с Региональной палатой частных судебных исполнителей и департаментом полиции проводятся рейды с применением мер принудительного исполнения по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Изъятие авто. Фото: Департамент юстиции Астаны

В ходе данного мероприятия за период с 4 марта по 14 марта были задержаны 10 автотранспортных средства должников, имеющих задолженность на общую сумму свыше 23 млн тенге.

Автомобиль. Фото: Департамент юстиции Астаны

"Частными судебными исполнителями будут проведены работы по оценке, выставлению на торги указанных автомобилей. По данному рейдовому мероприятию и в дальнейшем будут продолжены меры по взысканию с имущества должников", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Актюбинской области должник по алиментам выплатил 3,5 млн тенге, чтобы выехать за границу. Оказалось, что мужчине нужно было срочно к родителям в Азербайджан, однако у него был запрет на выезд из страны. Исполнительное производство в отношении него было возбуждено еще летом 2016 года. За эти годы отец скопил солидную сумму долга, а выплатил лишь недавно.

В Акмолинской области с мужчины взыскали сразу 65 млн тенге в качестве долга по алиментам.