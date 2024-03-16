Поссорился с женой и уехал из города: замерзающего казахстанца нашли у костра

62-летний житель Рудного, поссорившись с женой, уехал из города в свой дачный дом. По пути он едва не замерз. Мужчину спасли полицейские и охранники, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина отправился на дачу, поймав попутку. Так как в этот день не было дороги, его высадили на трассе и дальше он отправился пешком. Пройдя 1,5 км, из-за сугробов он увяз в снегу.

Около 9 вечера охранники садового общества делали обход по территории и увидели подозрительные следы.

"Когда мы обнаружили следы, думали, что воры забрались. Решили пойти по ним и нашли мужчину у костра. Выяснилось, что он шел к своему участку, но так и не дошел, по дороге замерз и разжег огонь. Мы незамедлительно вызвали полицию", - рассказал один из охранников.

На место прибыли патрульные полицейские Серик Успанов и Асхат Алдешов. Оказалось, что мужчина-астматик и от холода у него отказали ноги.

"В тот день дороги к дачам не было, пришлось подручными средствами спасать человека. Мы уложили рудничанина на чехол от машины и совместными усилиями поволокли его до служебного автомобиля, чтобы усадить в машину погреться", - поделился Серик Успанов.

Позже мужчине вызвали карету скорой помощи и передали медикам. Супруга горожанина выразила благодарность спасателям мужа.

Напомним, в январе в области Ұлытау заблудившегося сельчанина спасли полицейские и сотрудники МЧС. Он сбился с пути из-за начавшегося бурана и 10 часов бродил по степи. Как выяснилось, мужчина не сдался, потому что у него было огромное желание увидеть детей.

Также стражи порядка спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта в Караганде - им пришлось разбить окно машины. По словам медиков, мужчина находился в крайнем тяжелом состоянии - счет шел на минуты.