Землетрясение произошло в акватории Каспийского моря

В пятницу, 15 марта, в акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 4.2 - толчки были зафиксированы в 19:35 по казахстанскому времени, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, ссылаясь на данные European-Mediterranean Seismological Centre, землетрясение произошло на глубине 74 км в 105 километрах от города Туркменбаши в Туркменистане.

По данным издания, исследования показывают, что Балхано-Каспийский регион и горная система Копетдаг, разделяющая Туркменистан и Иран, обладают высокой сейсмичностью, что подтверждается, в частности, разрушительными землетрясениями: Узун–Адинское (Красноводское) в 1895 году, Гермабское в 1929 году, Казанджикское в 1946 году, Балханское в 2000 году.

Последние землетрясения в Казахстане

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Сведения об ощутимости были в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксировали афтершоки. Сейсмологи отмечали, что за неделю - с 23 по 29 января - было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков.

Однако специалисты объясняли, что подобная афтершоковая активность - это закономерное явление.

4 марта в 11:22 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Через два дня, 6 марта, ранним утром в Алматы также зафиксировали подземные толчки.