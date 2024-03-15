Range Rover забрали у жителя Шымкента из-за долга в 14 млн тенге (видео)

Водителя с многомиллионными долгами выявили полицейские в Шымкенте. Его автомобиль Range Rover забрали и поместили на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, через программу "Коргау" инспекторы центра оперативного управления городского ДП получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами.

"За владельцем Range Rover числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 14 млн тенге", - рассказали в ДП Шымкента.

Для задержания транспорта, двигавшегося по проспекту Республики, выехали патрульные полицейские.

Уклоняющегося от уплаты мужчину предупредили о причитающихся с него платежах, а машину водворили на штрафную стоянку.

В прошлом месяце другой житель Шымкента, за которым числилась задолженность в размере 15 млн тенге, тоже остался без своего автомобиля Toyota. Машину водворили на штрафстоянку, с которой владелец может забрать ее после погашения долгов.

В феврале в Шымкенте водителя, у которого выявили долг в 27 млн тенге, также временно лишили автомобиля. Мужчину вычислили при помощи специальной системы. Горожанину сделали предупреждение о необходимости оплатить задолженность.

А в декабре прошлого года у жителя Шымкента забрали Lexus из-за задолженности по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге. Мужчину предупредили о необходимости погашения долга, а автомобиль водворили на штрафную стоянку.