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Астанчанин сломал оградивший выезд со двора шлагбаум

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Шлагбаум и двое астанчан
Шлагбаум. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане наказали водителя автомобиля, который сломал шлагбаум, установленный на территории жилого комплекса, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы.

Водитель авто в Астане не смог выехать с территории жилого дома по проспекту Сарыарка из-за шлагбаума, оградившего дорогу. На опубликованных в Instagram-профиле ДП столицы видно, как из машины выходят двое мужчин, один из них поднимает шлагбаум руками, тем самым повредив его.

По факту умышленного повреждения имущества 33-летний водитель привлечен к ответственности в виде штрафа 15 МРП (55,3 тыс. тенге).

Согласно статье 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068821-astanchanin-slomal-ogradivshiy-vyezd-so-dvora-shlagbaum-video/

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