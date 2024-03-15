Более ста иностранцев депортировали из Алматы за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает корреспондент NUR.KZ.

Полицейские проверили в рамках ОПМ "Мигрант", которое проходило с 11 по 15 марта, частные строительные объекты, рынки, места общепита, учебные заведения, а также новостройки, где велика вероятность использования иностранной рабочей силы.

"За четыре дня проведения отработки за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 760 иностранных граждан. Вместе с тем, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК к ответственности привлечено 228 принимающих лиц, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК оштрафовано 56 работодателей.

За пределы Казахстана по решению суда выдворены 128 иностранцев", - резюмировал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

Среди них - 22 гражданина Узбекистана и 9 - Таджикистана. Они за нарушение миграционного законодательства Казахстана по решению суда должны были покинуть пределы страны, но проигнорировали эти требования.

Накануне они были транспортированы на родину. Для этого полиция города организовала комфортабельный автобус и сопровождение до границы страны.

Ранее мы рассказывали, что нелегалов из Африки отправили домой из Алматы. Они были задержаны за нарушение миграционного законодательства.