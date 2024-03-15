"Ни о чем не думал": начальник ДУИС спас подростка в бассейне в Кызылорде (видео)

В Кызылорде полковник юстиции спас подростка, едва не утонувшего в бассейне. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, передает "Первый канал "Евразия".

Как сообщает телеканал, 17-летний Толеген нырнул в бассейн, а через несколько секунд стал захлебываться, стремительно терять силы и тонуть. По счастливой случайности, там же отдыхал полицейский Шаймерден Есенкелдиев. С семьей он уже собирался домой, как вдруг услышал женские крики.

"Смотрю, мальчик лежит на дне бассейна. Глубина - метра 3. Ни о чем не думал, когда прыгал за ним. Дотащил его до бортика, начали откачивать", - рассказал начальник Департамента уголовно-исполнительной системы Кызылординской области Шаймерден Есенкелдиев.

Мальчику, который уже не дышал, оказали первую помощь и увезли в больницу. Три дня Толеген провел в реанимации. Сейчас его уже выписали.

Сам счастливчик, вспоминая о случившемся, говорит, что всего лишь хотел бросить себе вызов.

"Я думал, если прыгну, страх воды смогу побороть. Плавать же не умею. Результат того, что я сделал, вы уже видели", - поделился Толеген.

В то, что такое может произойти с сыном, мама Толегена Айжан Каржаубайкызы не может поверить до сих пор. Женщина рассказала, что в бассейн сын пошел с другом.

"Наш ребенок жив, здоров и сейчас находится с нами. Это счастье. Мое материнское сердце наполнено благодарностью. Этот поступок человека, который я не забуду до конца своих дней. Желаю всех благ нашему ангелу-хранителю и его близким", - поделилась мама Толегена Айжан.

"Я думаю, что это долг любого нормального человека - откликнуться, если кто-то попал в беду. Надеюсь, будем всегда с Толегеном на связи, свадьбу сыграем ему, в армию отправим. Он уже звонит и спрашивает: как мы, как у нас дела?" - рассказал Есенкелдиев.

Шаймерден Есенкелдиев и его жена воспитывают восьмерых детей - четверых девочек и столько же мальчиков. Толеген теперь для этой семьи как девятый ребенок.

Храбрость мужчины без внимания не останется, говорят в Комитете уголовно-исполнительной системы.