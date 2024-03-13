Судимые за сексуальные преступления работали в школах Атырауской области

Ранее привлеченные к уголовной ответственности, в частности, за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних, работали в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, на основании поручения Генеральной прокуратуры в Атырауской области проверкой были установлены факты более 1 200 нарушений (в сфере безопасности, строительства, государственных закупок, качества образования, санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и др.) в организациях образования всех форм собственности.

"Так, в школы трудоустроено трое лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - отметили в прокуратуре Атырауской области.

Кроме того, за сокрытие фактов избиений и других противоправных действий старшеклассниками к административной ответственности привлекли пять директоров школ по ст.127-1 КоАП (Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними).

"В 16 государственных и одной частной школе выявлены факты свободного доступа к запрещенному интернет-контенту. В настоящее время доступ к данным сайтам ограничен", - рассказали в ведомстве.

Виновных привлекли к административной ответственности по ч.7-2 ст.409 КоАП (Несоблюдение организациями образования требований по обеспечению доступа обучающихся к сети Интернет).

Всего проверкой было охвачено 129 государственных и 11 частных школ, по результатам внесено 91 представление об устранении нарушений. К административной ответственности привлечены 108 юридических и 55 должностных лиц.

Одного человека привлекли к уголовной ответственности за использование поддельного диплома. По аналогичным фактам начато еще два досудебных расследования.

Также были приостановлены необоснованно запланированные государственные закупки на сумму 353 млн тенге.

Проверки в данном направлении продолжаются.

Отметим, что по ст.127-1 КоАП РК несообщение работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также о фактах, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения, если эти деяния не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, предусмотренного ст.434 УК РК, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).

В соответствии с ч.7-2 ст.409 КоАП РК несоблюдение организациями образования требований по обеспечению доступа обучающихся и воспитанников к сети Интернет с использованием услуг операторов связи, предназначенных для ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет штраф на должностных лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге).