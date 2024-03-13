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Эзотерика

Больше 60 сел может уйти под воду этой весной в Павлодарской области

Опубликовано:

Рабочие откачивают талые воды
Ликвидация последствий паводка. Иллюстративное фото: МЧС РК

В Павлодарской области паводки грозят 65 населенным пунктам. В ДЧС рассказали, как готовятся к возможным подтоплениям, передает телеканал "24KZ".

Как передает телеканала, ссылаясь на госметеослужбу "Казгидромет", в этом году в регионе выпало осадков на 56% больше нормы. Неутешительные прогнозы синоптики дают на третью декаду марта. Именно в это время на территории области ожидается резкое потепление, что спровоцирует обильное таяние снега.

Спасательные службы уже определили потенциально опасные места. В ДЧС сообщают, что этой весной в зоне риска подтопления могут оказаться 65 населенных пунктов.

"На случай осложнения паводковой обстановки заблаговременно подготовлены 43 пункта эвакуации населения. Для оперативного реагирования на ЧС подготовлена группировка сил и средств на ликвидацию последствий паводков, в которую вошли 1702 человека, 616 единиц техники, 42 плавательных средства и 198 мотопомп.

По анализу прошлых лет, в принципе, мы думаем, что нашей группировки в области хватит для выполнения задач", - сообщил начальник Департамента по ЧС Павлодарской области Жасулан Жумашев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067279-bolshe-60-sel-mozhet-uyti-pod-vodu-etoy-vesnoy-v-pavlodarskoy-oblasti/

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