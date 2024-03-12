Режим ЧС в Майкаине: эксперты изучат около сотни домов рядом с местом обвала

В поселке Майкаин объявлен режим ЧС - это связано с возможной угрозой для местных жителей. Территорию вблизи обвала обследуют, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"С 1 марта акиматом Баянаульского района в поселке Майкаин объявлен режим ЧС техногенного характера местного масштаба для проведения обследования территории 79 домов, находящихся вблизи обвала", - пояснили в ведомстве.

Как пишет Pavlodarnews.kz, руководитель регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Жасулан Жумашев пояснил, что специалисты проверят наличие трещин, оползней внутренних подвижек, образовавшихся пустот в поселке и на прилегающих к нему территориях.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены тела двух спасателей.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней здесь же удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию одного из спасателей.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения слишком высок. Через два дня работы были возобновлены.

А 19 февраля стало известно, что сотрудников обогатительной фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам. На предприятии заверили, что увольнение работников не рассматривается, а возобновить деятельность на предприятии надеются с 1 апреля 2024 года.