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Генпрокуратура: Насильники и убийцы работали в школах и колледжах Казахстана

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Человек за решеткой
Человек за решеткой. Иллюстративное фото: Jackyenjoyphotography/Getty Images

Старший помощник генерального прокурора РК Аргын Айткожин в сенате рассказал, что осужденные за тяжкие преступления работали в школах и колледжах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Аргын Айткожин рассказал о фактах, когда осужденные за тяжкие преступления работали в школах и колледжах Казахстана.

"В Алматы в школе работала техничкой женщина, которая в 2006 году совершила убийство. А лаборантом работал человек, который совершил изнасилование.

В Астане в международном колледже работал учитель физкультуры, который ранее был осужден за изнасилование. В другом случае уборщица и учитель привлекались за умышленное причинение вреда здоровью", - сказал он.

По его словам, эти факты не единичны и выявляются во всех регионах страны.

Напомним, в феврале стало известно, что в школах Восточно-Казахстанской области работали педагоги с психическими расстройствами, а также с уголовным прошлым.

В декабре 2023 года прокуроры выявили серьезные нарушения в школах Кызылординской области. Некоторые сотрудники учебных заведений имели судимость, а также устроились на работу по поддельным дипломам. Были среди работников и те, кто наблюдался у психиатра.

Согласно подпункту 5 части 7-5 статьи 409 Кодекса РК об административных правонарушениях, допуск к профессиональной деятельности педагога лиц:

  1. лишенных права осуществлять профессиональную деятельность педагога в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
  2. признанных недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
  3. имеющих медицинские противопоказания, состоящих на психиатрическом и (или) наркологическом учете;
  4. не имеющих документов о техническом и профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании;
  5. имеющих иные ограничения, предусмотренные Трудовым кодексом РК,

- влечет штраф в размере двадцати пяти МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067087-genprokuratura-nasilniki-i-ubiytsy-rabotali-v-shkolah-i-kolledzhah-kazahstana/

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