Павлодарец, чтобы не лишиться квартиры, выплатил своему ребенку более 5 млн тенге

Павлодарец во избежание продажи своего имущества погасил долг по алиментам в сумме более 5,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент юстиции Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, невыплата алиментов в Казахстане становится все более острой проблемой. В связи с этим планомерная работа Департамента юстиции Павлодарской области с государственными органами проводится на постоянной основе.

"Такие мероприятия, как совместные рейды по выявлению имущества, привлечение к административной и уголовной ответственности, проводятся и будут проводиться дальше. И каждый рейд приносит свои результаты", - пояснили в департаменте юстиции региона.

К примеру, житель Павлодара за 7 лет задолжал своему несовершеннолетнему ребенку алименты в размере 5 622 474 тенге.

В рамках исполнения установлено, что за мужчиной зарегистрировано недвижимое имущество в виде однокомнатной квартиры.

"В ходе принятия мер по реализации недвижимого имущества должником сразу же задолженность погашена в полном объеме", - подчеркнули в ведомстве.

В другом случае мужчина во избежание уголовной ответственности погасил задолженность перед детьми по алиментам в размере 3 960 420 тенге.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Недавно стало известно, что в Астане автомобили должников по алиментам водворили на штрафстоянку и выставят на торги.

А в конце февраля текущего года сообщалось, что за неуплату алиментов 15 тыс. казахстанцев не могут выехать за пределы страны, больше 6 тыс. граждан привлекли к административной ответственности.