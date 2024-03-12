Как жаловаться на гоняющих самокатчиков, рассказали в МВД

На сегодняшнем брифинге представитель МВД рассказал, как направить жалобу на нарушающих скоростной режим электросамокатчиков, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас это актуальный вопрос, если вы стали очевидцем нарушения ПДД со стороны водителей самокатов, есть несколько способов обращения в полицию – по номеру 102, в подразделения органов внутренних дел с заявлением и фотофиксацией нарушения, обращение через "Электронное правительство".

Но самый простой способ, который я рекомендую всем, – установить приложение "102" через PlayMarket или App Store. И через него очень просто и легко подать любую жалобу, обращение, о любых нарушениях, в том числе ПДД. Там также есть кнопка SOS, на которую можно нажать и выйти на связь с оператором центра оперативного управления, показать кто и как нарушил, можете фото, видео снять и также направить через приложение", – пояснил представитель МВД Шынгыс Алигешев.

Он добавил, что дополнительных патрульных, которые будут следить за самокатчиками на улицах населенных пунктов, пока не будет.

Напомним, 30 августа 2023 года в Казахстане вступили в силу новые правила дорожного движения для электросамокатов. Поправки в закон официально закрепляют появление в нашей стране нового транспорта – электросамокатов, а также других малых электрических транспортных средств – гироскутеров, сигвэев и др.

В мае прошлого года в МВД рассказали, какие штрафы могут грозить самокатчикам в Казахстане. В августе говорилось о появлении свободных от данного вида транспорта зон.

О правилах для самокатчиков высказывались эксперты. По их словам, ограничение скорости для самокатов на тротуарах попросту кажется смешным. Они уверяют, что ехать 6 км/ч никто не будет, тем более превышение никак не фиксируют.