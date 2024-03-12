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Эзотерика

"Никому ничего не надо": частные дома топит талой водой в Караганде (видео)

Опубликовано:

Борьба с подтоплениями
Борьба с подтоплениями. Иллюстративное фото: МЧС РК

Жители частного сектора в Караганде жалуются, что с потеплением их дома начало топить талыми водами. Люди вынуждены искать другое жилье, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в выходные из-за плюсовой температуры и дождя в Караганде снег начал активно таять. Только не все горожане этому рады. Талые вода начали топить частные дома, а люди не могут справиться с напором.

"Здесь выкачивали с насосом. А что толку? Опять дома. Сейчас в дом зайдите, посмотрите, в каком мы состоянии. Невозможно там жить. Маленький ребенок есть. Соседей тоже затопило. Никому ничего не надо. С акимата вот никто не пришел. Вот я звонила, там ругается женщина", - пожаловалась горожанка Гульсара Мускунова.

Больше всего страдают дома, расположенные ниже уровня дороги. Весь растаявший снег огромными ручьями затекает внутрь. Жители, поняв, что не в силах справиться с потопом, спасают технику и мебель. Стариков и детей отправляют к родственникам.

По словам местных, такой воды они еще не видели. И связывают это с прошлогодним ремонтом дороги.

В акимате же призывают до прихода тепла как можно скорее вывезти весь снег со дворов. На улицах частного сектора все еще стоят высокие сугробы. Сейчас в списке пострадавших от талых вод уже как минимум четыре дома.

"В свою очередь подрядной организацией были незамедлительно приняты меры по отводу талой воды – это откачка талой воды, вывоз снега с дворовой территории и отвод талых вод в мешкотары. На данный момент ситуация стабилизировалась", - заявил руководитель отдела обеспечения жизнедеятельности акимата района им. А. Бокейхана Асылбек Жумакаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066550-nikomu-nichego-ne-nado-chastnye-doma-topit-taloy-vodoy-v-karagande-video/

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