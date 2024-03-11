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Эзотерика

Без электричества остались несколько районов Рудного

Опубликовано:

Электрическая лампочка
Контур электрической лампочки в темноте: Freepik / pvproductions

Рудный частично остался без электричества сегодня вечером - произошли неполадки на подстанции, заявили в акимате, передает МИА "Казинформ".

По информации издания, света нет в районе автовокзала и на нескольких улицах города.

Были выявлены неполадки, которые уже устраняют.

"Авария на подстанции, ТОО "Атика" занимаются устранением", - сообщили корреспондентам издания в акимате.

Напомним, в феврале этого года массовое отключение электричества произошло в Семее. Отмечалось, что почти во всех районах города отключились электричество и холодная вода. Также сообщалось о проблемах с интернетом.

Также в феврале часть Алматы осталась без света. В Алмалинском районе Алматы произошли отключения электричества в зданиях и объектах, расположенных по улице Толе би – улице Байтурсынова – проспекту Сейфуллина – улице Жамбыла, а также по улице Желтоксан – проспекту Абая – улице Масанчи – улице Толе би.

А в январе из-за штормового ветра в Павлодарской области отключены от электроэнергии 117 сельских населенных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066478-bez-elektrichestva-ostalis-neskolko-rayonov-rudnogo/

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