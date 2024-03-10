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Застряли в грязи: больше 300 человек эвакуировали с трассы в области Ұлытау (видео)

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Машины в грязи на трассе "Жезказган-Кызылорда"
Машины в грязи на трассе "Жезказган-Кызылорда". Кадр из видео: instagram.com/etozhez

На трассе "Жезказган-Кызылорда" в области Ұлытау в грязи застряли около 20 машин и один автобус. Спасатели эвакуировали около 350 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Instagram-паблике etozhez появилось видео, на котором видно, как десятки машин не могут проехать по дороге из-за грязевой массы.

Авторы поста указали, что запись была сделана на трассе "Жезказган-Кызылорда".

По данным МЧС, 9 марта в 23:45 на линию "112" поступило сообщение о том что на трассе "Жезказган-Кызылорда" в 180 километрах от Жезказгана в грязи застряли примерно 20 легковых машин и автобус со взрослыми и детьми.

На место выехали 6 человек и 2 техники ДЧС области Ұлытау и "КазАвтоЖола".

"В 11:40 отбуксировано 75 единиц техники, эвакуировано около 300-350 человек, в том числе 15 детей", – говорится в сообщении.

При этом представители "КазАвтоЖола" сообщили, что затруднение движения возникло из-за резкого потепления.

"Сообщаем, что в текущем году планируется реализация реконструкции участка автодороги "Кызылорда-Жезказган" по области Ұлытау, протяженностью 208 км, с полным завершением строительных работ в 2026-2027 годах", – заверили в организации.

Водителей попросили выбрать альтернативный маршрут, чтобы не создавать заторов и избежать ЧС.

Также напомним, что вечером на двух трассах в области Абай работали спасатели из-за интенсивного таяния снега. В одном из районов вода перелилась через дорожное полотно, было остановлено движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065740-zastryali-v-gryazi-bolshe-300-chelovek-evakuirovali-s-trassy-v-oblasti-ulytau-video/

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