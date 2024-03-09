Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Ребенок-гигант родился в Актау 8 марта

Опубликовано:

Медик везет каталку в роддоме
Роддом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Младенец-гигант появился на свет 8 марта в Актау - об этом сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, передает местное издание "Лада".

В Международный женский день в Актау на свет появились 22 ребенка, из них девять девочек и 13 мальчиков. Также врачи рассказали, что в женский праздник родился мальчик-гигант, вес которого составляет 5 380 граммов при росте в 60 сантиметров.

Самый маленький вес также у мальчика - 2 700 граммов, рост - 49 сантиметров.

Напомним, ранее мы также рассказывали, на сколько увеличилось население Казахстана за первый месяц 2024 года.

Кроме того, 16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.

А накануне 8 марта мы писали, что на сегодняшний день 10 260 057 человек от общей численности населения Казахстана составляют женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065545-rebenok-gigant-rodilsya-v-aktau-8-marta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.