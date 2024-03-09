Ребенок-гигант родился в Актау 8 марта

Младенец-гигант появился на свет 8 марта в Актау - об этом сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, передает местное издание "Лада".

В Международный женский день в Актау на свет появились 22 ребенка, из них девять девочек и 13 мальчиков. Также врачи рассказали, что в женский праздник родился мальчик-гигант, вес которого составляет 5 380 граммов при росте в 60 сантиметров.

Самый маленький вес также у мальчика - 2 700 граммов, рост - 49 сантиметров.

Напомним, ранее мы также рассказывали, на сколько увеличилось население Казахстана за первый месяц 2024 года.

Кроме того, 16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.

А накануне 8 марта мы писали, что на сегодняшний день 10 260 057 человек от общей численности населения Казахстана составляют женщины.