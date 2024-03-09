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Иностранку, которая находилась в международном розыске, задержали в Атырау

Опубликовано:

Полицейский проводит задержание
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку выявили в Атырау - женщина находилась в розыске по категории "должник", передает издание "Мой Город".

Отмечается, что, сотрудники управления миграционной службы ДП Атырауской области выявляют должников, объявленных в розыск на основании постановлений судебных исполнителей.

Например, 27 февраля этого года сотрудники выявили гражданку Узбекистана. Как оказалось, 32-летняя женщина находилась в межгосударственном розыске по категории "должник".

"На иностранку 5 декабря 2022 года наложили административный штраф в размере 53 603 тенге. С нее взыскали задолженность. Также она нарушила законность пребывания на территории страны. Ее вновь привлекли к адмответственности", — пояснили в полиции.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году более сотни должников по Атырауской области объявили в розыск. Сотрудники выявили места жительства 79 должников. Их исключили из специальных отчетов.

Среди объявленных в розыск должников наряду с гражданами РК встречаются и иностранцы

Отметим, в феврале полицейские ВКО задержали иностранца, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже.

А в аэропорту Алматы были задержаны три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции.

Также в аэропорту южной столицы задержали мужчину, находящегося в международном розыске с 2013 года./

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065527-inostranku-kotoraya-nahodilas-v-mezhdunarodnom-rozyske-zaderzhali-v-atyrau/

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