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Эзотерика

Трассу затопило талой водой в Актюбинской области

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Затопленная дорога
Затопленная дорога. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

Сегодня во второй половине дня в Актюбинской области талыми водами подтопило автодорогу республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в Telegram-канале нацкомпании "КазАвтоЖол", сегодня в 17:00 на 194-м километре автодороги республиканского значения А-26 "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" по причине образования талых вод произошло подтопление заниженного участка дороги, в результате чего образовался перелив.

По предварительной информации, ширина талых вод по дорожному полотну составляет 20 метров, а высота примерно 3-5 сантиметров.

"На данном участке отсутствует водопровод. Для устранения проблемы были задействованы 10 сотрудников, спецтехники, а также 100 мешков песка", - рассказали в нацкомпании.

Напомним, еще в январе этого года бывший глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал, каким регионам Казахстана грозят паводки. Он подчеркивал, что необходимо перейти в режим повышенной готовности.

Позже синоптики дали прогноз по паводкам на весенний период. Отмечалось, что основной прогноз ожидаемого объема стока весеннего половодья РГП "Казгидромет" выпустит в марте 2024 года.

Новый министр по ЧС Чингис Аринов также называл регионы Казахстана, где есть риски подтоплений из-за таяния снега и сточных вод. При этом глава МЧС подчеркнул, что паводковая обстановка в Казахстане на сегодняшний день "относительно стабильная".

В феврале премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что ранее неоднократно давались поручения по реализации мероприятий против паводков, но некоторые так и не исполнены. В связи с этим глава кабмина поручил наказать некоторых чиновников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065377-trassu-zatopilo-taloy-vodoy-v-aktyubinskoy-oblasti/

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