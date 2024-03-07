Школьницу увезли с уроков на скорой в Алматы, причину назвали в акимате

Управление образования южной столицы пояснило, почему школьницу, информация о которой распространилась в соцсетях, забрали с уроков на скорой, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Ранее в Telegram-канале Egov.Press появилась информация, что в одной из школ Алматы девочку "увезла скорая помощь из-за передозировки".

В управлении образования акимата Алматы заявили, что обморок случился не из-за запрещенных веществ, а из-за переутомления.

"Управление образования Алматы в связи с недостоверными сообщениями в социальных сетях относительно школы №56 сообщает, что обморочное состояние ученицы произошло в связи с общей переутомленностью организма.

Подростку оказана вся необходимая помощь прибывшей бригадой скорой помощи", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали о шести признаках переутомления ребенка в школе.

По словам Аяулым Сагаловой, врача-педиатра поликлиники при Городской клинической больнице №7 Алматы, переутомленному ребенку очень трудно сконцентрировать свое внимание на любом занятии в течение какого-либо значительного времени.

От переутомления также ухудшается память, отметила врач. Поведение ребенка становится апатичным, снижается интерес ко всему новому, появляется заторможенность и вялость.

Врач рекомендует родителям следить за эмоциональным состоянием своих детей вне зависимости от того, являются ли они первоклассниками или старшеклассниками.