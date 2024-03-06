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Иностранцев с фальшивыми паспортами Франции задержали в аэропорту Алматы (фото)

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Двух иностранных граждан задержали в аэропорту Алматы – у них обнаружили поддельные паспорта Франции. Было принято решение об их депортации, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Пограничная служба КНБ пресекла очередную попытку использования территории Казахстана в качестве маршрута для нелегальной миграции, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета.

Так, 1 марта в международном аэропорту Алматы при пограничном контроле задержаны 2 иностранца, предъявившие поддельные документы Французской Республики. Недействительность паспортов подтвердилась специальными техсредствами.

В итоге поддельные паспорта были изъяты, самих иностранцев депортировали.

Отметим, в январе в Алматы задержали трех иностранцев с фальшивыми паспортами Греции и Франции. Одного из граждан депортировали, в отношении двух было начато досудебное расследование.

В октябре 2022 года в Алматы задержали иностранца, продававшего поддельные паспорта. Данный факт зарегистрировали по статье "Организация незаконной миграции" УК РК.

Добавим, согласно части 1 статьи 394 УК РК, организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории РК наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 600 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы до 2 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064763-inostrantsev-s-falshivymi-pasportami-frantsii-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/

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