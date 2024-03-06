"Направил ружье на соседку": вооруженный мужчина напугал жителей Тараза (видео)

В Таразе мужчина пытался застрелить бездомную собаку, а после направил ружье на женщину, защищавшую животное. Теперь горожанину грозят два штрафа, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали горожане, целью вооруженного таразца была маленькая дворняжка. Собаку он хотел застрелить за то, что та пугает его детей. Убить ее помешала жительница ближайшей многоэтажки. Ее, по словам очевидцев, стрелок выбрал следующей мишенью.

"Вот данный человек вытащил оружие, стрелял в собаку. Собака убежала, он направил ружье на соседку нашу. Вот он, "герой",

"Потом мы удивляемся, что в Жамбылской области находят трупы, а кто стрелял, не находят. Вот такие вот ездят. Сегодня из тира, а завтра охотничье", - возмущены горожане.

Перепуганные люди вызвали полицию, но задерживать 35-летнего стрелка никто не торопился. Специальную группу ждали около получаса. За это время мужчина рассказал, что дворняжка должна умереть, потому что пыталась покусать его детей. А оружие якобы совсем безобидное, из тира.

"А если бы он попал в ребенка? Это суббота, это дети на улице бегают. То есть там мог проходить ребенок, и он бы попал, и он бы убил. Потому что именно его модель оружия с установленным оптическим прицелом позволяет, именно обладает то есть, извините, убойной силой.

И я считаю, что здесь и ответственность должна быть другой, и действия полиции быть другими – действовать на опережение. Но этого не произошло", - рассказала зоозащитница Жанна Папина.

Зоозащитница уверена, наказание стрелку должно быть суровым. Ее поддерживают многие таразцы. Но есть и те, кто требует истребить всех собак в регионе. Особенно остро вопрос встает, когда появляются новости о пострадавших детях.

"Наши специалисты выезжали на место, выловлено около ста собак. В прошлом году было зафиксировано свыше тысячи фактов укусов. Там 50 на 50, не только бездомные кидаются, но и домашние собаки, которые, к примеру, живут в частном секторе и их не держат на привязи", - рассказал и. о. директора ветстанции Жамбылской области Габит Кебеев.

Ветеринары уточняют: согласно закону, отстрел бездомных собак запрещен. Несоблюдение правил может грозить даже уголовной ответственностью. Но мужчине с ружьем грозит лишь административный штраф.

"Было установлено, что 35-летний мужчина незаконно применил пневматическое оружие в отношении животного. На него были составлены административные протоколы за неправомерное применение оружия и мелкое хулиганство", - сообщили в областной полиции.

В ДП уточнили, что факт стрельбы в сторону человека пока еще выясняется. Пока мужчине грозит только два административных штрафа на сумму около 150 тысяч тенге.

Источник: КТК