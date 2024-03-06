Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Воспитатель ударила ребенка в детсаду в Костанае: выяснились новые подробности

Опубликовано:

Дети рисуют, сидя за столом
Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

На прошлой неделе в Сети появилось видео, как воспитатель детсада бьет воспитанника по лицу. Выяснилось, что не первый раз поднимает руку на детей, передает сайт телеканала КТК.

В прошлые выходные в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина грубо хватает и бьет ребенка. Выяснилось, инцидент произошел в одном из детских садов в Костанае.

По данным телеканала, трехлетний мальчик просто не понял, куда нести стул для игры, но вместо объяснений получил пощечину.

Накануне же в соцсетях появился еще один ролик с воспитателем. На кадрах 39-летняя женщина разозлилась на девочку. Та во время обеда уронила ложку и долго плакала от ругательств воспитателя. Похоже, это еще больше разозлило даму. В итоге у малышки обнаружили гематому и огромную царапину на щеке.

Сейчас женщина уволена по статье о несоответствии. За умышленное причинение вреда здоровью ей грозит штраф. Известно, что воспитателем она проработала восемь лет.

"Установлено, что телесные повреждения воспитанникам детского сады были нанесены 23 и 27 февраля. У девочки по результатам экспертизы установлен легкий вред здоровью. В настоящее время нами собран материал для привлечения виновного лица к административной ответственности", - прокомментировали кадры в полиции Костаная.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064718-vospitatel-udarila-rebenka-v-detsadu-v-kostanae-vyyasnilis-novye-podrobnosti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.