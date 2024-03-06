Воспитатель ударила ребенка в детсаду в Костанае: выяснились новые подробности

На прошлой неделе в Сети появилось видео, как воспитатель детсада бьет воспитанника по лицу. Выяснилось, что не первый раз поднимает руку на детей, передает сайт телеканала КТК.

В прошлые выходные в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина грубо хватает и бьет ребенка. Выяснилось, инцидент произошел в одном из детских садов в Костанае.

По данным телеканала, трехлетний мальчик просто не понял, куда нести стул для игры, но вместо объяснений получил пощечину.

Накануне же в соцсетях появился еще один ролик с воспитателем. На кадрах 39-летняя женщина разозлилась на девочку. Та во время обеда уронила ложку и долго плакала от ругательств воспитателя. Похоже, это еще больше разозлило даму. В итоге у малышки обнаружили гематому и огромную царапину на щеке.

Сейчас женщина уволена по статье о несоответствии. За умышленное причинение вреда здоровью ей грозит штраф. Известно, что воспитателем она проработала восемь лет.

"Установлено, что телесные повреждения воспитанникам детского сады были нанесены 23 и 27 февраля. У девочки по результатам экспертизы установлен легкий вред здоровью. В настоящее время нами собран материал для привлечения виновного лица к административной ответственности", - прокомментировали кадры в полиции Костаная.

Источник: КТК