Женщина провалилась под лед в Атырауской области (видео)

Сегодня на реке Шарон в Атырауской области под лед ушла 32-летняя женщина. Ее удалось вытащить на берег полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, 5 марта на берегу реки Шарон Курмангазинского района женщина провалилась под лед и стала звать на помощь. Ее услышали проезжавшие мимо полицейские.

Инспекторы службы патрульной полиции Курмангазинского районного ОП Шынтас Алисултан и Батыржан Бакытулы вытянули 32-летнюю женщину на берег и оказали первую медицинскую помощь.

"Из-за потепления лед на реке истончился. Полицейские предупреждают, что выход на лед сейчас очень опасен", – добавили стражи порядка.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что семилетний мальчик провалился под лед на реке Есиль в Астане.

А в конце января тонущую женщину спасли из реки в Шымкенте. Еще раньше недалеко от центра Атырау под лед на реке Урал провалилась девочка.

Ранее спасатели называли основные правила безопасности на льду: