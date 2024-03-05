Женщина провалилась под лед в Атырауской области (видео)
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Сегодня на реке Шарон в Атырауской области под лед ушла 32-летняя женщина. Ее удалось вытащить на берег полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, 5 марта на берегу реки Шарон Курмангазинского района женщина провалилась под лед и стала звать на помощь. Ее услышали проезжавшие мимо полицейские.
Инспекторы службы патрульной полиции Курмангазинского районного ОП Шынтас Алисултан и Батыржан Бакытулы вытянули 32-летнюю женщину на берег и оказали первую медицинскую помощь.
"Из-за потепления лед на реке истончился. Полицейские предупреждают, что выход на лед сейчас очень опасен", – добавили стражи порядка.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что семилетний мальчик провалился под лед на реке Есиль в Астане.
А в конце января тонущую женщину спасли из реки в Шымкенте. Еще раньше недалеко от центра Атырау под лед на реке Урал провалилась девочка.
Ранее спасатели называли основные правила безопасности на льду:
- не выходите на неокрепший лед;
- не собирайтесь группами на льду;
- не подходите к лункам, а также к месту, где треснул лед;
- не катайтесь на санках, лыжах с высокой горки;
- не ходите через несанкционированные места на льду;
- не выходите на лед, когда темно, плохо видно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064705-zhenschina-provalilas-pod-led-v-atyrauskoy-oblasti-video/