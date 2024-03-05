Житель Петропавловска разбил окна в отделении полиции после получения штрафа

В Петропавловске на 15 суток арестовали 18-летнего молодого человека. Он разбил окна в отделении полиции после того как был оштрафован за нарушение тишины, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Вчера, 4 марта, в Петропавловске около 8 часов утра сотрудник участкового пункта полиции №11, придя на службу, обнаружил разбитые стекла и открытую входную дверь тамбура УПП.

"Просмотр записи камеры видеонаблюдения позволил быстро установить виновника. Им оказался 18-летний горожанин, который ранее, этим же утром, был привлечен к административной ответственности за нарушение тишины. Соответствующий вызов поступил на канал "102" в 04:20", - говорится в сообщении МВД.

Как отмечают стражи порядка, ссылаясь на слова самого правонарушителя, имущество закрытого на ночь пункта полиции он повредил из-за раздражения по поводу штрафа в состоянии алкогольного опьянения.

На видеозаписи видно, как он, разбив окно, проникает в тамбур и пытается выбить железную дверь, ведущую в помещение УПП. Как показало медицинское освидетельствование, правонарушитель действительно был пьян.

"5 марта, решением административного суда, молодому человеку было назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток", – сообщил начальник первого ОП Тлеген Альжанов.