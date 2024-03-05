Фиктивную вакцинацию от кори и сибирской язвы выявили в СКО

Прокурорами Северо-Казахстанской области были выявлены факты фиктивной вакцинации населения от некоторых болезней, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт надзорного органа.

Сотрудники прокуратуры обнаружили грубейшие нарушения, выразившиеся в нерациональном использовании медицинских препаратов, фиктивной вакцинации и фальсификации официальных документов.

Например, в нарушение требований санитарных правил на складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тыс. доз на сумму 7,8 млн. тенге.

Кроме того, выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы, а также фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города.

"4 февраля по материалам органов прокуратуры управлением полиции города Петропавловска начато досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса РК "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов", ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном ведомстве, выявленные нарушения допущены по причине формирования медучреждениями заявок на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, предусмотренных бюджетным кодексом.

Напомним, месяц назад в прокуратуре Павлодарской области сообщали, что трехлетний мальчик заразился бруцеллезом, выпив молоко больного животного.

Как оказалось позже в регионе была проведена фиктивная вакцинация скота. Вакцины хранились с нарушением требований законодательства и температурного режима в неприспособленных местах: в кочегарке и других подсобных помещениях.

Прокуроры также выяснили что патологические материалы для проверки наличия особо опасных заболеваний не направлялись, предписания об изоляции подозрительных на инфекцию животных не выносились.