"Заставлял детей заниматься воровством": мать пятерых детей пожаловалась на мужа

Мать пятерых детей пожаловалась представителю омбудсмена на супруга, который, по ее словам, заставлял своих чад воровать, передает NUR.KZ со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в РК.

Как сообщается на официальном сайте омбудсмена, представитель Уполномоченного по правам человека по Туркестанской области провела личную встречу с жительницей Жетысайского района, которая является матерью пятерых детей.

"Женщина рассказала, что она и ее дети систематически страдали от домашнего насилия, они были вынуждены ютиться в одной комнате, супруг не давал возможности пользоваться банковской картой, все деньги тратил на выпивку, а детей заставлял заниматься воровством", - говорится в сообщении Уполномоченного по правам человека в РК.

Домашняя обстановка. Фото: Уполномоченный по правам человека в РК

В данный момент женщина с детьми размещена в кризисном центре "Көмек".

По итогам встречи представитель омбудсмена провела совещание с участием сотрудников районного и сельского акиматов, полиции, отделов образования, здравоохранения, занятости и социальных программ Жетысайского района, в ходе которого дала конкретные поручения присутствующим и призвала их не оставаться равнодушными к проблемам окружающих.

"Халатное отношение и отсутствие превентивных мер со стороны чиновников стали причиной сложившейся ситуации с многодетной семьей", - отмечается в сообщении омбудсмена.

Также указывается, что представителем УПЧ по Туркестанской области направлено представление в компетентные органы о рассмотрении дисциплинарной ответственности должностных лиц за допущенные нарушения.

Напомним, ранее сообщалось о женщинах, проживающих с детьми в кризисном центре в Кокшетау. По их словам, часто жертвами домашнего насилия становились и дети. Как поведала одна из казахстанок, ее ребенок даже оказался в больнице из-за ушиба спины.

В феврале вице-министр просвещения заявил, что в новом законе о противодействии бытовому насилию не предусмотрены нормы об изъятии детей из семей. В конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане.

Также отметим, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Теперь для составления протокола и привлечения агрессора к ответственности достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения или видеорегистратора.