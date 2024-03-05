Без тепла и горячей воды остались более 20 тыс. человек в пригороде Алматы

Вчера в поселке Иргели котельную отключили из-за задолженности по газоснабжению. Из-за этого без тепла остались более 5 тыс. квартир, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

Как сообщили в пресс-службе акимата, 4 марта в жилом массиве "Асыл Арман" села Иргели из-за дебиторской задолженности по газоснабжению со стороны газоснабжающей организацией ТОО "Тауекел-Н-Алгабас" было произведено отключение котельной.

"В результате, без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 5088 квартир, где проживают свыше 20 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что котельную обслуживает ТОО "АлатауКомСервис" на основании доверительного управления без права выкупа.

"По состоянию на 20:00 подача газа в котельной восстановлена, котлы работают в штатном режиме. Сотрудниками ОСИ "Асыл Арман" ведутся работы по регулировке системы отопления и ГВС", – добавили в акимате Алматинской области.

Подчеркивается, что сумма задолженности составляет 47,457 млн тенге.

Напомним, в начале февраля многоэтажки в Шымкенте остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. Тогда аварию удалось за три часа. В акимате извинились перед жителями.

При этом в конце декабря без отопления в морозы остались жители одного из ЖК Астаны.

По словам представителей застройщика, после завершения гарантийного срока жители должны были обратиться в частную компанию, которая взялась бы обслуживать их автономную котельную. Сейчас отопительные системы остались без присмотра. Что касается центрального отопления, то таких обещаний компания не давала.

А 8 декабря 2023 года в Степногорске на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщали, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.