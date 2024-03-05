Бездомные собаки загрызли скот в Алматинской области (видео)

В Алматинской области свора бездомных собак напала на баранов, когда пастух выгнал их на выпас. Незадолго до этого собаки напали и на ребенка, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в селе Енбекши. Спасти двух баранов не удалось - сельчане успели увидеть лишь, как собаки с почти волчьей свирепостью растерзали барана.

Очевидцы рассказывают, что пастух пытался дать отпор одичавшим питомцам, вооружившись кнутом. Но те настолько рассвирепели, что грозили напасть и на самого чабана.

"Недавно тоже был случай. Месяца 3-4 назад. Мальчика покусала собака. Оказали ему медицинскую помощь", - рассказал житель села Енбекши Усейн Умеров.

"Большие такие собаки, не то что барашка, человека могут загрызть. Страшно уже по улицам ходить. Здесь еще часто дети проходят, потому что рядом школа. На взрослого человека если собака нападает, не знаешь что делать, а деткам бедным как быть?" – задается вопросами жительница села Енбекши Улту Медетова.

Нападение на скот еще больше встревожило местных жителей. Сельчане боятся, что если собаки напали на целое стадо животных, то могут напасть и на человека.

Инцидент произошел посередине села прямо у ворот ближайшего жилого дома. Стадо домашних животных возвращалось с выпаса, когда на одного барана напала свора диких собак.

Местные власти говорят, что отлов бродячих собак ведется каждую неделю, но решить проблему все равно не удается.

"По отлову бродячих собак мы постоянно отрабатываем запросы жителей. Ответственные службы иногда несколько раз в неделю приезжают. Но за всеми собаками не уследишь. В сельской местности с этим всегда сложно", - прокомментировал произошедшее заместитель акима Айтейского сельского округа Акимжан Жунусов.

В акимате добавили, что зачастую бродячие собаки на самом деле одичавшие питомцы, за которыми не следят хозяева. Только за этот месяц несколько жителей уже получили штрафы и предупреждения за ненадлежащее обращение с животными.

Напомним, в феврале мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным – новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

Зоозащитники заявляли о планах депутатов узаконить убийства бездомных животных еще задолго до официального заявления о них. Позже в Минэкологии это подтвердили, заявив, что среди рассматриваемых в мажилисе мер есть усыпление бездомных кошек и собак.

Напомним, 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.