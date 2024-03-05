"Было сильнее, чем в прошлый раз": как алматинцы пережили землетрясение (видео)

Вчера жители Алматы почувствовали подземные толчки в 5 баллов. Горожане в панике выбежали на улицы, после обеда в школах и вузах отменили занятия, передает "Первый канал "Евразия".

Подземные толчки жители южной столицы Казахстана почувствовали в 11:22. Толчки были короткими, но весьма ощутимыми и довольно сильно напугали горожан.

"Ну, почувствовали сильно, да. И по ощущениям было сильнее, чем в прошлый раз. И по факту казалось сильнее. Но не было шатания, как обычно. Какой-то был, я аж подпрыгнул, если честно", - поделился житель города Замир Сайдуллаев.

Как передает телеканал, животные почуяли опасность за несколько минут до землетрясения. Необычное поведение кота стало для ее хозяйки сигналом к действию.

"В этот раз мы чувствовали, что было сильнее. В прошлый раз было вертикальное, сейчас горизонтальное, потому что у меня ванная, я звуки воды слышала, как там вся вода плескалась", - поделилась другая алматинка Ботагоз Сейдахметова.

Как и в январе, никто из горожан не получал СМС о надвигающейся стихии. Прозвучала лишь сирена. Позже появилось видеообращение главного спасателя Алматы - он призвал горожан к спокойствию.

Ближе к часу дня в городе зафиксировали восьмибалльные пробки. Родители спешили к своим детям. Возле образовательных учреждений наблюдалось большое скопление людей. На горячую линию продолжали поступать сообщения о повреждениях.

"Вот подруга пишет, что стены в офисе потрескались. По потолку и по швам трещины пошли", - поделилась алматинка Оксана Абузярова.

В микрорайоне Кок Жиек жители сняли на телефон огромную трещину, которая образовалась в наружной стене жилого дома. В офисах и торговых центрах разбиты витрины. А кое-где даже обрушился потолок.

В офисе телекомпании "Атамекен" из-за толчков рухнула навесная конструкция потолка.

Напомним, что из-за землетрясения алматинский метрополитен приостановил работу на несколько часов.

Какой ущерб нанесла городу природная стихия, пока неизвестно. Но есть данные об одном пострадавшем. 18-летний парень спрыгнул с окна и повредил себе лодыжки.

Телеканал сообщает также, что повторный толчок, который ощутили жители чуть позже, спустя полтора часа после первого, это эхо другого землетрясения, которое произошло на территории Китая.