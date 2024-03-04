Землетрясение в Алматы: сколько человек остаются в пунктах приема

В МЧС Казахстана поделились оперативной информацией о произошедшем сегодня, 4 марта, в Алматы землетрясении, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

На телефон горячей линии поступил 239 звонок информационного характера.

В настоящее время поступили 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и многоквартирных жилых домах Алматы.

В пунктах приема населения находятся 102 человека, из них 43 ребенка.

Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сейсмологи рассказывали, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Кроме того, сообщалось, что об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.

В ряде школ были найдены трещины на стенах после землетрясения, но существенных повреждений зданий в городе нет, заявили в акимате Алматы после произошедшего.