Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Землетрясение в Алматы: сколько человек остаются в пунктах приема

Опубликовано:

Пункт приема в Алматы
Пункт приема. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В МЧС Казахстана поделились оперативной информацией о произошедшем сегодня, 4 марта, в Алматы землетрясении, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

На телефон горячей линии поступил 239 звонок информационного характера.

В настоящее время поступили 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и многоквартирных жилых домах Алматы.

В пунктах приема населения находятся 102 человека, из них 43 ребенка.

Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сейсмологи рассказывали, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Кроме того, сообщалось, что об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.

В ряде школ были найдены трещины на стенах после землетрясения, но существенных повреждений зданий в городе нет, заявили в акимате Алматы после произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064474-zemletryasenie-v-almaty-skolko-chelovek-ostayutsya-v-punktah-priema/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.