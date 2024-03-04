Метели и туманы: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов нашей страны на вторник, 5 марта. Метели, гололед и туманы сохраняются в Казахстане передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сильный ветер пообещали в Астане - 5 марта утром и днем усилится ветер юго-западный, порывы до 15-18 м/с.

Завтра в Павлодарской области на севере ожидается низовая метель, на юге области туман, гололед. Ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с.

Во вторник на западе и востоке Костанайской области тоже ожидается туман.

Предстоящей ночью на юге и в предгорных районах Туркестанской области пообещали туман.

С 5 по 7 марта на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. А 7 марта на юге, в горных районах области гололед. Также в четверг усилится ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере и востоке Акмолинской области прогнозируется низовая метель. В южной половине области - туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Во вторник ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.

5 марта на севере, юге Западно-Казахстанской области тоже ожидается туман.

А в Северо-Казахстанской области прогнозируют сильный ветер - юго-западный, порывы до 15-20 м/с