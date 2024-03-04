Сход лавин обнаружили в горах Алматы после землетрясения

Аэровизуальное обследование провели сотрудники "Казселезащита" сегодня, 4 марта, в горах Алматы - выявлены сходы лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Облет провели сегодня днем с целью оценки селевой, снеголавинной обстановки, состояния моренно-ледниковых комплексов, селеопасных русел рек (по бассейнам рек Центральной части хребта Иле Алатау от бассейна реки Каскелен до реки Талгар).

По предварительным результатам, в верховьях бассейнов рек Киши Алматы, Улкен Алматы наблюдаются сходы незначительных лавин.

В бассейне реки Талгар объемы сошедших лавин составили до 300 кубометров.

Все лавины остановились на склоне гор.

Сходов снежных лавин со значительными объемами спасателями не зафиксировано. Угрозы снежных лавин объектам не выявлено.

"Моренные озера находятся в зимнем режиме, под покровом снега и льда. Разрушений на ледниках и льда на акватории озер не выявлено. Расходы воды в пределах нормы, без изменений. Высота снега в высокогорье составляет от 1 метра и более", - отметили в МЧС.

Следов обвалов и сходов оползней тоже не было выявлено.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сейсмологи рассказывали, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Кроме того, сообщалось, что об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.

В ряде школ были найдены трещины на стенах после землетрясения, но существенных повреждений зданий в городе нет, заявили в акимате Алматы после произошедшего.