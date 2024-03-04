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Эзотерика

Может ли афтершок в Алматы быть сильным по аналогии с землетрясением Турции

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Женщина сидит на фоне разрушенного дома в Турции
Землетрясение в Турции. Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency / Getty Images

Сейсмолог Нурсарсен Узбеков рассказал, могут ли афтершоки быть сильными, по аналогии с турецким землетрясением, когда афтершок оказался разрушительным, передает NUR.KZ.

"Когда в Турции произошел толчок, в последующем были несколько сильных афтершоков. Это особенность земной коры того региона. А что касается наших случаев, после основного толчка с выделением энергии последующие толчки не превышали силу основного толчка.

Особенность этих регионов заключается в том, что основной толчок вносит основную лепту, а последующие меньше по силе. Последние ощутимые сейсмические события были на 10 тысяч -миллион раз меньше по выделенной энергии", - сказал Узбеков.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

Сегодня глава МЧС доложил об обстановке в Алматы главе государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064435-mozhet-li-aftershok-v-almaty-byt-silnym-po-analogii-s-zemletryaseniem-turtsii/

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